10 kilometre kovalanan otomobilden 3 milyon TL değerinde uyuşturucu çıktı
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10 kilometre kovalanan otomobilden 3 milyon TL değerinde uyuşturucu çıktı

10 kilometre kovalanan otomobilden 3 milyon TL değerinde uyuşturucu çıktı BURSA Narkotik Suçlarla Mücadele Şube polis ekipleri, İstanbul'dan aldıkları uyuşturucu maddeyi kente sokmaya çalışan 3 şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.

10 kilometre kovalanan otomobilden 3 milyon TL değerinde uyuşturucu çıktı
14.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:44

10 kilometre kovalanan otomobilden 3 milyon TL değerinde uyuşturucu çıktı

 

BURSA Narkotik Suçlarla Mücadele Şube polis ekipleri, İstanbul'dan aldıkları uyuşturucu maddeyi kente sokmaya çalışan 3 şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Otomobilde yapılan aramada, piyasa değeri 3 milyon TL olan 31 kilo bonzai ele geçirildi.  Şüphelileri ait otomobilin otoyol gişesindeki bariyere çarpıp, kaçma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlü ekipleri, İstanbul'dan Bursa'ya uyuşturucu madde getireceği öğrenilen şüphelileri ve araçlarını takibe aldı. Takibe alınan araçlardan biri, Gemlik ilçesi otoyol üzerinde polis ekiplerince durdurulurken, diğer otomobildekiler ise kaçmaya başladı. Ekipler, Orhangazi gişelerinde bulunan bariyere çarpıp kaçan otomobilin peşine düştü. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından şüphelilerin kullandığı otomobil, mezarlık duvarına çarptı. Kaza yapan otomobildeki 1 şüpheli kaçarken, sürücü koltuğunda bulunan ve yaralanan şüpheli yakalandı. Yaralı şüpheli olay yerine sevk edilen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Bu arada aracın bariyerlere çarptığı an ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.31 KİLO BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ

Otomobilde yapılan aramada, bagajda bulunan çantaların içinde, piyasa değeri 3 milyon TL olan 31 kilo bonzai ele geçirildi. Ele geçirilen bonzainin ise yaklaşık 100 bin kişi tarafından kullanılabileceği belirtildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edileceği, kaçan 1 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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