10 kilometre kaçtıktan sonra yakalanan otomobilden ruhsatsız tabanca çıktı

ADANA (İHA) - Adana'da uygulama noktasından polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil 10 kilometre sonunda yakalandı. Araçta yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçilirken 4 kişi de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine Çamlıbel Mahallesi'nde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, 01 AGP 396 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin 'dur' ikazına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Ara sokaklara giren sürücü polislere izini kaybettirmek istedi. Ancak polis ekipleri şüpheli aracın peşini bırakmadı.

Şüpheliyi kovalayan ekibin telsiz anonsuyla aracın kaçış güzergahını bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Yaklaşık 10 kilometre boyunca devam eden kovalamacada otomobil Ulubatlı Hasan Mahallesi ara sokaklarına girdi.

Yüreğir Devriye Ekiplerine bağlı polisler, Ulubatlı Hasan Mahallesi ara sokakların şüpheli aracın önünü keserek durdurdu. Otomobilde bulunan 4 kişi kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Araçta yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü. - ADANA