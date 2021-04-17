10 kilometre kaçıp tarlaya girdi, aracını tarlada bırakıp saklanırken yakalandı
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10 kilometre kaçıp tarlaya girdi, aracını tarlada bırakıp saklanırken yakalandı

İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - Haberler | 3. Sayfa

10 kilometre kaçıp tarlaya girdi, aracını tarlada bırakıp saklanırken yakalandı Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü 10 kilometre kaçtıktan sonra aracını tarla içerisinde bırakıp saklandığı sırada kıskıvrak yakalandı.

10 kilometre kaçıp tarlaya girdi, aracını tarlada bırakıp saklanırken yakalandı

ADANA - Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü 10 kilometre kaçtıktan sonra aracını tarla içerisinde bırakıp saklandığı sırada kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri 01 SN 007 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü İsa B., polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ve sürücü arasında yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca yaşandı. Sürücü İsa B., Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde tarlaya girerek daha fazla polisten kaçamayacağını anlayınca aracını terk etti. Girdiği tarla içerisinde saklanan İsa B., Seyhan Devriye Ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı.

Yakalanan İsa B.'nin sokağa çıkma yasağını ihlalden ve alkollü olduğu için kaçtığı öğrenildi. Alkometreyi üflemeyen İsa B'nin alkol testi olmadığı için ehliyetine el konulurken sokağa çıkma yasağından da para cezası kesildi.

Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü.

10 kilometre kaçıp tarlaya girdi, aracını tarlada bırakıp saklanırken yakalandı
10 kilometre kaçıp tarlaya girdi, aracını tarlada bırakıp saklanırken yakalandı
10 kilometre kaçıp tarlaya girdi, aracını tarlada bırakıp saklanırken yakalandı
10 kilometre kaçıp tarlaya girdi, aracını tarlada bırakıp saklanırken yakalandı
10 kilometre kaçıp tarlaya girdi, aracını tarlada bırakıp saklanırken yakalandı
10 kilometre kaçıp tarlaya girdi, aracını tarlada bırakıp saklanırken yakalandı
10 kilometre kaçıp tarlaya girdi, aracını tarlada bırakıp saklanırken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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