10 katlı Yılmaz Erbek apartmanında yıkım başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

10 katlı Yılmaz Erbek apartmanında yıkım başladı

01.11.2020 21:53 | Son Güncelleme: 01.11.2020 21:57
10 katlı Yılmaz Erbek apartmanında yıkım başladı

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklükteki depremin ardından ilk iki katı yıkılan 10 katlı Yılmaz Erbek apartmanında yıkım çalışmaları başladı.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklükteki depremin ardından ilk iki katı yıkılan 10 katlı Yılmaz Erbek apartmanında yıkım çalışmaları başladı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ilçesindeki 10 katlı binanın ilk iki katı yıkılmış, 3 vinç ile bina ayakta tutulmaya çalışılmıştı. Akşam saatlerinde bina çevresindeki ekipler alandan uzaklaştırılırken, binanın arka tarafında bulunan iki vinç ile 10 katlı Yılmaz Erbek apartmanında kontrollü bir şekilde yıkım işlemine geçildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

53 yaşındaki Fadime Tolu, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 15 saat sonra yaralı kurtarıldı
53 yaşındaki Fadime Tolu, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 15 saat sonra yaralı kurtarıldı
Gülçin Aykut Soydan, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 16 saat sonra yaralı kurtarıldı
Gülçin Aykut Soydan, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 16 saat sonra yaralı kurtarıldı
Bakan Karaismailoğlu, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazında incelemelerde bulundu
Bakan Karaismailoğlu, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazında incelemelerde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Osman Durmuş Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Eser Yenenler Kıvanç Tatlıtuğ Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Arda Turan Gökhan Töre Metin Oktay Eddie Newton
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 10 katlı Yılmaz Erbek apartmanında yıkım başladı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 21:59:38. #1.14#
title