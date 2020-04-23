10 katlı inşaattan düşen işçi öldü
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Alibeyli Mahallesi, Osmaniye, Güncel, Haber

10 katlı inşaattan düşen işçi öldü

OSMANİYE'de Suriyeli Hösem Elturku (30) çalıştığı 10 katlı inşaatın en üst katından düşerek, hayatını kaybetti.

23.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:51
10 katlı inşaattan düşen işçi öldü

OSMANİYE'de Suriyeli Hösem Elturku (30) çalıştığı 10 katlı inşaatın en üst katından düşerek, hayatını kaybetti. 

Olay, saat 15.30 sıralarında Alibeyli Mahallesi 518 Sokak'ta meydana geldi. Duvar ustası olarak çalışan Suriyeli Hösem Elturku, el arabası ile harç taşıdığı sırada dengesini kaybedip, 10 katlı binanın en üst katından düştü. Elturk, olay yerinde hayatını kaybetti.İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Elturku'un cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası Hösem Elturku'un yaklaşık 2 yıl önce Osmaniye'ye geldiği öğrenildi.

  


Kaynak: DHA

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