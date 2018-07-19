10 Katlı Binayı Sarmaşıklar Sardı

Adana'da sarmaşıklarla kaplı apartman, ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Merkez Seyhan ilçesindeki 2000 Evler Mahallesi'nde yer alan Mavi Bulvar üzerinde 2014 yılında yapımı tamamlanan 10 katlı Clubbahçe isimli apartman, kentin beton görüntüsüne karşın etrafını kaplayan sarmaşıklarla dikkat çekiyor.

DAİRE FİYATLARI 1 MİLYON LİRAYI BULUYOR

Damında terası ve yüzme havuzunun da bulunduğu binada daire fiyatları 1 milyon lirayı buluyor. Binanın yeşil görünümü ilk başta vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, sarmaşıkların binayı sarmasıyla birlikte 10 katlı apartmanın beton binaların arasında huzur verici bir yapı haline geldiği belirtiliyor. Özel bir yöntemle binanın tüm dış cephesinin sarmaşıklarla kaplandığı apartmanda daireler yüksek fiyatlarla alıcı buluyor.

"BUGÜNE KADAR OLMAMIŞTI"

Peyzaj mimarı Ahmet Barkuş, orijinal tasarıma sahip olan binada 6+1 dairelerin 1 milyon lirayı aşkın fiyatlara satıldığına dikkat çekerek, "Adana'da bugüne kadar böyle bir uygulama olmamıştı. Dışarıdan görenler 'böcek tutar' diyebiliyorlar fakat çevre açısından çok güzel bir şey. Peyzaj düzenlemesi 10 yıldan beri Adana'da yapılıyor, daha önce yoktu" dedi.

"ADANA'DA YAYGINLAŞMALI"

Çevre sakinlerinden Pusat Çağatay Kaya (22) ise binanın marjinal bir mimariye sahip olduğunu belirterek, "Çevreye de belki mesaj veriyor ve duyarlılığımızı tetikliyor olabilir. Balkonunda oturduğunuz zaman bile insana maneviyat olarak iyi bir etki bırakacağını düşünüyorum. Baktığımız zaman sanki botanik bahçesine benziyor. İlk yapıldığı sırada gördüğümde henüz etrafını sarmaşıklar sarmamıştı ve büyük bir halı sahayı andırıyordu. Bence Adana'da böyle tasarımların yaygınlaşması lazım" diye konuştu.