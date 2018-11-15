10 Kasım Törenine Katılmayan İmam Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşandığı belirtilen olayda 10 Kasım'daki anma törenlerine katılmayan imam hakkında soruşturma başlatıldığı öne sürüldü.

"PROGRAMA MAZERETSİZ KATILMADIĞINIZ TESPİT EDİLMİŞTİR"

İlçe Müftüsü Hasan Kırkan tarafından imama gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün vefatının 80. Yılı münasebetiyle, 10 Kasım 2018 Cumartesi günü tüm kamu çalışanları ve halkımızın katılımıyla İlçemiz Hükümet Konağı tören alanında düzenlenen "10 Kasım Mustafa Kemal ATATÜRK'ü Anma Günü" Programına ilgi (a) ve (b) talimatlara rağmen mazeretsiz katılmadığınız tespit edilmiştir.

Bu itibarla; bundan böyle verilen talimatlara harfiyen uymanızı, memuriyet sorumluluğu ve bilinci içinde hareket etmenizi, aksi taktirde hakkınızda yasal işlem başlatılacağının bilinmesini önemle rica ederim."