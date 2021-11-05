10 KASIM TÖRENİ İÇİN HATAY'DAN BİSİKLETLERİYLE YOLA ÇIKTILAR

HATAY (DHA) - HATAY'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Atamızın izindeyiz, Anıtkabir yolundayız' etkinliği kapsamında Bisiklet Spor Kulübü Derneği üyesi 6 kişi, 10 Kasım'da Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'de düzenlenecek tören için bisikletleriyle yola çıktı.

Hatay Bisiklet Spor Kulübü üyeleri bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Atamızın izindeyiz, Anıtkabir yolundayız' etkinliği kapsamında merkez Antakya ilçesinden Ankara'ya pedal çevirmeye başladı. Farklı meslek grubundan 6 bisikletçi, 10 Kasım'da Anıtkabir'deki törenlere katılacak. Dernek Başkanı Şerafettin Kaya, tüm Türkiye'den bisikletli arkadaşlarının Anıtkabir'e yola çıktıklarını belirterek, 2010 yılından beri tüm Türkiye'de yürütülen 'Atamızın izindeyiz, Anıtkabir yolundayız' etkinliğinin 6'ncısını düzenliyoruz bu sene. Geçen sene pandemiden dolayı bu etkinliği düzenleyememiştik. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'müzün izni, valiliğimizin oluru ile bu etkinliği yapıyoruz. Buradaki amacımız, cumhuriyete bağlılık, Ata'ya olan saygımızı göstermek ve bisikletin de trafikte var olduğunun farkındalığını yaratmak için bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Hatay'da iki grup olarak yola çıkıyoruz. Dün bir grubumuz yola çıkmıştı, biz de Hatay Bisiklet Spor Kulübü olarak bugün yola çıkıyoruz, 6 kişilik bir ekiple yoldayız. Yaklaşık 580 kilometrelik yolu 5 günde aşacağız ve 9 Kasım akşamı Ankara'da olacağız. 10 Kasım'da Güvenpark'taki saygı duruşu ve Anıtkabir'deki resmi törenin ardından halka açık programda Ata'mızı ziyaret edeceğiz? diye konuştu.