10 Kasım Salı günü resmi tatil mi?10 Kasım 2020 tatil mi? 10 Kasım'da ne oldu? Bugün tatil mi?

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 82. ölüm yıl dönümünde tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından anılacak. Peki, 10 Kasım tatil mi? 10 Kasım Salı günü resmi tatil mi?

10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk ölüm yıl dönümünün 82. yılında tüm ülkede anılacak. Türk milleti için büyük önem taşıyan gün öncesi 10 Kasım Salı günü resmi tatil mi? Bugün tatil mi? 10 Kasım tatil mi konuları merak edildi.

10 KASIM'DA NE OLDU?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi sesinden yayımlandığı, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelen haftaya denir.

10 KASIM 2020 TATİL Mİ?

10 Kasım günü bu yıl Salı gününe denk geliyor. Fakat 10 Kasım günü resmi tatil değildir.