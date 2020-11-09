10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü anlam ve önemi nedir? 10 Kasım sözleri!
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10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü anlam ve önemi nedir? 10 Kasım sözleri!

09.11.2020 18:43 | Son Güncelleme: 09.11.2020 18:47
10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü anlam ve önemi nedir? 10 Kasım sözleri!

10 Kasım Pazartesi Atatürk'ü Anma Günü Salı günü resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü anlam ve önemi nedir? 10 Kasım sözleri!

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 82. ölüm yıl dönümünde tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından anılacak. 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü anlam ve önemi nedir? 10 Kasım sözleri!

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi sesinden yayımlandığı, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelen haftaya denir.

10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüdür. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmemektedir.

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