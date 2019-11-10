10 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi

10.11.2019 09:21 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:21

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan: Galatasaray'da en kronik problem salon

"Uzun konusunda daha şanslıydık, kısa oyuncular için aynısını söyleyemeyeceğim"

"Arapovic'in sakatlığından sonra tek oyuncu bütçesiyle iki oyuncu almak zorunda kaldık""Westermann, Fenerbahçe ile anlaşmasa, biz Perez ile imzalayacaktık""Büyük bir camianın ikinciliği kabul etmesi mümkün değil""Fenerbahçe maçı benim için çoktan bitti, bazı arkadaşlar hala o maçın etkisinde""Şu an gündemimizde transfer yok""Günü geldiğinde Harrison yüksek rakamlara çıkarsa, buradan gidecek ve yerine birini bulacağız""Bu çocuklara krediyi vermek lazım"

SÜPER LİG14.00 Göztepe - BtcTurk Yeni Malatyaspor16.30 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor19.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü19.00 Beşiktaş - Yukatel Denizlispor

TFF 1'İNCİ LİG14.00 Keçiörengücü - Adanaspor14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Hatayspor16.30 Boluspor - Bursaspor19.00 Balıkesirspor - Altınordu

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGİki ligde de 12'nci hafta maçları tamamlanacak.

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-TOFAŞ15.15 Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Sompo Sigorta17.30 Gaziantep Basketbol - Anadolu Efes20.00 Türk Telekom - OGM Ormanspor

VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi14.00 Ziraat Bankası - Tokat Belediye Plevne14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Arhavi Voleybol14.00 Sorgun Belediyespor - İnegöl Belediyespor16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe HDI Sigorta17.00 Arkas Spor - Galatasaray HDI Sigorta

GOLFAntalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası ödül töreniyle sona erecek.

MOTOKROSAfyonkarahisar'ın ev sahipliği yaptığı Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4'üncü ayak yarışları, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Yarışı" kapsamında sona erecek.

AVRUPA LİGLERİ15.30 M'gladbach - Werder Bremen (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi - Ömer Toprak, Nuri Şahin)16.30 Antwerp - Club Brugge (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi - Sinan Bolat)16.30 LASK - Admira (Sinan Bakış)16.30 Austria Wien - Mattersburg (Tarkan Serbest)17.00 Wolverhampton - Aston Villa (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)17.00 Zlaté Moravce - Slovan Bratislava (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)17.00 Rennes - Amiens SC (Metehan Güçlü)17.30 Wolfsburg - Bayer Leverkusen (Yunus Mallı)18.00 Lugano - Basel (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)18.45 Feyenoord - RKC Waalwijk (Orkun Kökçü)19.00 Lokomotiv Moskova - Krasnodar (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)19.00 Wolfsberger AC - Salzburg (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)20.00 Parma - Roma (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi - Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder)20.30 Getafe - Osasuna (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)22.00 AZ Alkmaar - Emmen (Ferhat Görgülü)22.45 Juventus - Milan (Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu)

23.00 Vitória Guimaraes - Sporting Braga (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

Kaynak: DHA