10 Kasım Özel Sergisi "Gözlerini Kapadı, Bütün Dünya Ağladı"

Çok özel bu sergide, araştırmacı ve koleksiyoner Dr. Sertaç Kayserilioğlu'nun özel arşivinde yer alan; Atatürk'ün ölüm ilanının ilk gazete baskısından Anıtkabir'e nakil fotoğraflarının bulunduğu gazetelerin aslına kadar, yüzlerce parçadan oluşan mürekkep obje ve dokümanlar yer alacak.

Tepe Nautilus, Atatürk'ün ölüm yıldönümüne özel, Ata'nın daha önce hiç görülmemiş şahsi eşyaları ve dokümanlarını, "Gözlerini Kapadı Bütün Dünya Ağladı" isimli sergisinde ziyaretçileriyle bir araya getiriyor. Sergide; 10-20 Kasım 1938 tarihli ve Atatürk'ün ölüm ilanlı ilk gazete baskısının aslı, 10 Kasım 1938 gününden itibaren yaşananlar ve yazılı basından yankıları, İstanbul ve Ankara'daki cenaze törenleri ve Anıtkabir'e nakli ile ilgili fotoğraf ve gazeteler bulunacak.

Özel arşivlerden alınan Atatürk'ün özel not defteri, kartviziti, kokartları gibi kişisel eşyalarının yanı sıra Atatürk'e ait ıslak imzalı askeri özel yazışmalar ve özel askeri mektuplar da bu sergide yer alacak.Ayrıca 1920-1938 yıllarına ait "Atatürk ve Bayrak" baskılı eski tebrik ve bayram kartları, erken Cumhuriyet döneminde kullanılmış Ata resimli ilk paralar, madalyalar, resimli obje ve dokümanlar, Atatürk'ün büyük eseri "Nutuk"un altın varaklı ilk taş baskısının aslı, daha önce görülmemiş Atatürk'e ait özel fotoğraflar sergilenecek.

Dr. Sertaç Kayserilioğlu'nun özel koleksiyonundan derlenerek hazırlanan sergi, 9 Kasım'da Tepe Nautilus 1. Kat alanında kurulacak ve 26 Kasım tarihine kadar ziyarete açık kalacak.