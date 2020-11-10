10 Kasım Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef ödül oyunu kazananı Ayyüce mi, Esra mı, Özgül mü, Ebru mu? Masterchef takım oyunu kazananı
10 Kasım Masterchef yarışmasında bu akşam Atatürk'ün sevdiği yemekler yapıldı. 10 Kasım ödül oyunu kazanan yarışmacı 25.000 TL'nin sahibi olacak. Peki, MasterChef 25.000 TL'lik ödül oyununu kim kazandı? 10 Kasım ödül oyunu kazananı kim? Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı?
Mavi ve kırmızı takımın kıyasıya rekabet etiği bölümde, kazanan takımdan bir kişi 25.000 TL'nin sahibi olacak. Peki, MasterChef 25.000 TL'lik ödül oyununu kim kazandı? 10 Kasım ödül oyunu kazananı kim?
MASTERCHEF 25.000 TL'LİK ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Salı akşamı yayınlanan bölümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler yapıldı. Kazanan takımdan bir kişi 25.000 TL'lik ödülün sahibi olacak. Kazanan takım Mavi takım oldu.
10 KASIM MASTERCHEF YEMEKLERİ! ÖDÜL OYUNU İÇİN HANGİ YEMEKLER YAPILDI?
Bu akşam ekranlara gelen Masterchef programında Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler yapıldı.
Mönüde yer alan lezzetler ve kazananları;
Fava kazanan takım: Mavi takım
Kuşkonmaz kazanan takım: Kırmızı takım
Ispanaklı börek kazanan takım: Kırmızı takım
Etli bamya kazanan takım: Mavi takım
İrmik helvası kazanan takım: Mavi takım
MASTER ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mavi takımın yarıştığı ödül oyununda ilk elen isim Serhat oldu. Ayyüce, Ebru, Esra ve Özgül yarışmaya devam ediyor.