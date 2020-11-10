10 Kasım Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef ödül oyunu kazananı Ayyüce mi, Esra mı, Özgül mü, Ebru mu? Masterchef takım oyunu kazananı

10 Kasım Masterchef yarışmasında bu akşam Atatürk'ün sevdiği yemekler yapıldı. 10 Kasım ödül oyunu kazanan yarışmacı 25.000 TL'nin sahibi olacak. Peki, MasterChef 25.000 TL'lik ödül oyununu kim kazandı? 10 Kasım ödül oyunu kazananı kim? Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı?