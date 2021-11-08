10 Kasım'da Sirenlerin Çaldırılması Konulu Duyuru

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıldönümü münasebetiyle, 10 Kasım 2021 tarihinde saat 09: 05'te (TRT Haber Televizyonu saatine göre ayarlanacak), İlimiz merkez ve ilçelerde bulunan tüm elektrik-elktronik/mekanik ve belediye ses yayın sistemi cihazlarına bağlı tüm sivil savunma sirenlerinin iki (2) dakika süre ile sarı ikaz sesi çaldırılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi uygun olacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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