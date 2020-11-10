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10 Kasım'da pandemi gerginliği

10.11.2020 23:14 | Son Güncelleme: 10.11.2020 23:18
10 Kasım'da pandemi gerginliği

Adana'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törende CHP'liler, korona virüs nedeniyle alana alınmayınca gergin anlar yaşandı.

Adana'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törende CHP'liler, korona virüs nedeniyle alana alınmayınca gergin anlar yaşandı.

Atatürk Parkı'nda yapılan törene Adana Valisi Süleyman Elban'ın yanı sıra kent protokolü katıldı. Korona virüs nedeniyle sosyal mesafenin korunması için parktaki alan polis bariyeriyle çevrilirken, içeriye sadece protokol üyeleri alındı. Bu sırada CHP il ve ilçe başkanlarının içerisinde bulunduğu bir grup tören alanına girmek için polisle tartıştı. Polis ekipleri sosyal mesafenin korunması için çok sayıda kişiyi içeri alamayacaklarını belirtmesine rağmen grup tartışmayı sürdürmeye devam etti.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ise gelip gruptakiler ile konuşarak belirli sayıda kişinin içeri girebileceğini söylemesine rağmen gruptakiler kabul etmeyerek bariyerin dışında kalmayı tercih etti.

10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında tören saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalması ile yapılan saygı duruşu ve daha sonra İstiklal Marşının okunması ile başladı.

İlk olarak Adana Valisi Süleyman Elban, ardından da Adana Büyükşehir Belediyesi ve 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanlığı anıta çelenk bıraktı.

Buradaki anma etkinliği çelenklerin bırakılmasının ardından son buldu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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