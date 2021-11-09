Her yıl 10 Kasım'da Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıldönümünde Türkiye'de çeşitli törenlerle yad edilir. Bu yıl da saat 9:05'te tüm Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk 83. ölüm yıldönümünde anılacak. 10 Kasım'da kargolar açık mı? 10 Kasım'da bankalar, noterler, eczaneler açık mı?

10 KASIM'DA KARGOLAR AÇIK MI?

10 Kasım resmi tatil olmadığı için kargo şubelerinin yanı sıra bankalar, noterler, eczaneler de normal mesai saatlerine devam edecek.

KARGO ŞUBELERİ KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Kargo şubeleri 08:30 ile 09:00 saatleri arasında açılıp 18:00 - 18:30 saatlerinde kapanmaktadır.

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