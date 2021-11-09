10 Kasım'da İl Genelinde Sirenler Çalacak!

GİRESUN (Habermetre) - Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK' ün ölümün 83'üncü yıldönümü nedeniyle 10 Kasım Çarşamba günü Giresun İl Merkezi ve tüm ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşları bayraklarını güneşin batışına dek yarıya indirilecek ve aynı gün günbatımında tekrar göndere çekeceklerdir.

Aynı gün sabah saat 09. 05-09. 07 arasında binek araçları oldukları yerde klaksonlarını, fabrika ve işletmeler de "Sarı İkaz (Düz Siren Sesi)" şeklinde sirenlerini çalacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet