10 Kasım'da Anıtkabir'e İnsan Seli
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 81'nci ölüm yıldönümünde laiklik, demokrasi, hak ve özgürlükler mesajlarıyla anılırken, başkentte Anıtkabir'e adeta insan seli aktı.
11.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:46
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 81'nci ölüm yıldönümünde laiklik, demokrasi, hak ve özgürlükler mesajlarıyla anılırken, başkentte Anıtkabir'e adeta insan seli aktı
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: 10 Kasım'da Anıtkabir'e İnsan Seli