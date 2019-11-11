10 Kasım'da Anıtkabir'e İnsan Seli

10 Kasım'da Anıtkabir'e İnsan Seli

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 81'nci ölüm yıldönümünde laiklik, demokrasi, hak ve özgürlükler mesajlarıyla anılırken, başkentte Anıtkabir'e adeta insan seli aktı.

11.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:46

Cumhuriyeti'nin kurucusu , 81'nci ölüm yıldönümünde laiklik, demokrasi, hak ve özgürlükler mesajlarıyla anılırken, başkentte 'e adeta insan seli aktı



Haber Videosu: 10 Kasım'da Anıtkabir'e İnsan Seli
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