10 KASIM ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN 83. YIL DÖNÜMÜ ANMA PROGRAMI - Haberler
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10 KASIM ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN 83. YIL DÖNÜMÜ ANMA PROGRAMI

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10 KASIM ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN 83. YIL DÖNÜMÜ ANMA PROGRAMI

10 KASIM ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN83. YIL DÖNÜMÜ ANMA PROGRAMI10 Kasım 2021 ÇarşambaHükümet Konağı Atatürk Anıtı ÖnüSaat : 08. 55-09.

10 KASIM ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN

83. YIL DÖNÜMÜ ANMA PROGRAMI

10 Kasım 2021 Çarşamba

Hükümet Konağı Atatürk Anıtı Önü

Saat : 08. 55-09. 05

Atatürk Anıtına Çelenklerin Sunulması Atatürk'ün Manevi Huzurunda İki Dakika Saygı Duruşunda Bulunulması İstiklal Marşımız Eşliğinde Şanlı Bayrağımızın Yarıya İndirilmesi

Sinop Kültür Merkezi Salonu

Saat : 10. 00

10 Kasım Atatürk'ün Ölümünün 83. Yıl Dönümü Anma Programı

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