10 KASIM ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN 83. YIL DÖNÜMÜ ANMA PROGRAMI
10 KASIM ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN83. YIL DÖNÜMÜ ANMA PROGRAMI10 Kasım 2021 ÇarşambaHükümet Konağı Atatürk Anıtı ÖnüSaat : 08. 55-09.
10 KASIM ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN
83. YIL DÖNÜMÜ ANMA PROGRAMI
10 Kasım 2021 Çarşamba
Hükümet Konağı Atatürk Anıtı Önü
Saat : 08. 55-09. 05
Atatürk Anıtına Çelenklerin Sunulması Atatürk'ün Manevi Huzurunda İki Dakika Saygı Duruşunda Bulunulması İstiklal Marşımız Eşliğinde Şanlı Bayrağımızın Yarıya İndirilmesi
Sinop Kültür Merkezi Salonu
Saat : 10. 00
10 Kasım Atatürk'ün Ölümünün 83. Yıl Dönümü Anma Programı
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