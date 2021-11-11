10 Kasım Atatürk'ü Anma törenleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde düzenlenen tören ile rahmet ve minnetle anıldı. Saat 08. 50'de, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumu ile başlayan anma töreni, saatler 09. 05'i gösterdiğinde, araç klaksonları ve siren sesleri ile beraber saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirildi. Kaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN' ün Anıt Şeref defterini imzalaması ile Tören alanındaki program son buldu. Anma Törenine Saat 10. 00 itibariyle Halk Eğitim konferans salonunda Atatürk Orta Okulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu program ile devam edildi. Anma Programı; Açılış, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemi belirten konuşmaların ardından, Atatürk Haftası dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon alanlarında derece alan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Tören Bir Ömrün Hikayesi oratoryo ve drama gösterisi, şiir ve müzik dinletisi ile son buldu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet