"10 Kasım Atatürk'ü Anma Sergisi" İstanbullularla buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Sergisi"ne ev sahipliği yaptı.

Sanatçı Halime Türkyılmaz'ın hazırladığı 0-0,7 mikron aralığında öğütülmüş taşların sabitlenmesi ile oluşturulan 17 özel resmin yer aldığı sergi, 30 Kasım'a kadar Taksim metro istasyonunda görülebilecek.

Ünalan ve Yenikapı istasyonlarında 10 Kasım'a özel videowall uygulaması yapan Metro İstanbul ayrıca, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonunda da "10 Kasım Atatürk'ü Anma Sergisi"ni İstanbulluların beğenisine sunuyor.

Haberi Kaydet