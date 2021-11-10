"10 Kasım Atatürk'ü Anma Sergisi" İstanbullularla buluştu - Haberler
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"10 Kasım Atatürk'ü Anma Sergisi" İstanbullularla buluştu

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Sergisi"ne ev sahipliği yaptı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Sergisi"ne ev sahipliği yaptı.

Sanatçı Halime Türkyılmaz'ın hazırladığı 0-0,7 mikron aralığında öğütülmüş taşların sabitlenmesi ile oluşturulan 17 özel resmin yer aldığı sergi, 30 Kasım'a kadar Taksim metro istasyonunda görülebilecek.

Ünalan ve Yenikapı istasyonlarında 10 Kasım'a özel videowall uygulaması yapan Metro İstanbul ayrıca, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonunda da "10 Kasım Atatürk'ü Anma Sergisi"ni İstanbulluların beğenisine sunuyor.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri
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