10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası yapıldı
Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl ilk defa 10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası gerçekleştirildi.
Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl ilk defa 10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası gerçekleştirildi.
Atatürk Spor Salonu'nda 9-10 Kasım tarihlerinde gerçekleşen turnuvaya 400'ün üzerinde sporcu katıldı. 5 Kategoride yapılan turnuvada dereceye girenlere ödülleri Satranç Federasyonu Adana İl Temsilcisi Yalçın Gergeroğlu ile Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları verdi.
Turnuvada ödül alan isimler ve kategorileri şöyle:
A Kategori: 1- Muhammed Taşkaya, 2- Fahed Sokany, 3- Barkın Can Özkale
B Kategori: 1- Sarp Ata Uzun, 2- Efe Gültekin, 3- Mehmet Ali Akalper
B Kategorisi En iyi Kadın: 1- Dilber Su Topçu, 2-Nesli Çolak, 3- Gülce Bakır
10 Yaş ve Altı Kategorisi: 1- Tahsin Efe Dönmez, 2- Utku Akarslan, 3- Berkay Yılmaz
10 Yaş Altı En İyi Kadın: 1- Kayla Nil Zeybek, 2- Bilge Öztürk, 3-Ece Polat - ADANA