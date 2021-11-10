10 Kasım Atatürk'ü Anma Programında Çelenk Sunma Töreni Yapıldı

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA PROGRAMINDA ÇELENK SUNMA TÖRENİ YAPILDI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı anma programı kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende; Vali Süleyman Elban, 6. Kolordu Komutan Yardımcısı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09: 05'te sirenlerin çalmaya başlaması ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Müteakiben İstiklal Marşı'nın okunması ile göndere çekilen bayrağımız yarıya indirildi ve program sona erdi.

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