10.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:57

10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününe özel olarak hazırlanan canlı heykel ilgi odağı oldu

Asker kıyafeti ve Atatürk resminin bulunduğu çerçeve ile görenleri duygulandırdı

Canlı Heykel, Performans Sanatçısı Emre Balım

"Bugün böyle bir performansa çıkmak gerçekten gurur verici"

Vatandaşlar ilgi içerisinde izlerken selfi ve hatıra fotoğrafları çekildi

Küçük çocuk canlı heykelin yanında asker selamı verdi

DENİZLİ - Denizlili canlı heykellik yapan 22 yaşındaki genç, sergilediği performans ile görenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. 10 Kasım Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 81. yılına özel bir performans sergiledi. Kucağında tuttuğu Atatürk çerçevesi ve asker kıyafeti ile görenleri büyüledi.

Denizli'nin en işlek caddelerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı üzerinde, Denizli'de yaşayan 22 yaşındaki Emre Balım, gerçekleştirdiği canlı heykel performansları ile görenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Boş vakitlerinde sokakta canlı heykel performansı yapan Balım'ın asıl mesleğini duyanlar ise bir hayli şaşırıyor. Turizm bölgesi olan Antalya'da ise aşçılık yaparak geçimini sağlıyor.



"Bugün böyle bir performansa çıkmak gerçekten gurur verici"

Denizli'nin bir çok farklı noktasında gösteriler sergileyerek, giysilerini, elini ve yüzünü gümüş gri renge boyayan sanatçı, saatlerce farklı şekilde durarak performans sergiliyor. Balım yaptığı son performansında ise, 10 Kasım Atatürk'ü anmak için özel bir şekilde hazırlandığını ve 4 yıldır canlı heykel olarak performans sanatçılığı yaptığını belirtti. Denizli'de yapmış olduğu sanatsal gösteriye ilginin giderek arttığını, her geçen gün farklı bir şeyler kattığını belirtti. Yaptığı performansın farklı olduğunu ve insanların görür görmez şaşırıyor, fotoğraf çektiriyorlar onlar sosyal medyalarında paylaştıklarında çok mutlu olduğunu belirten Balım, "Bugün böyle bir performansa çıkmak gerçekten gurur verici, kimin için çıktığımız, neyin için çıktığımız, burada ne mesaj verdiğimiz çok önemli bizim için, gerçekten bunu gözlerimiz kapalı yaşayabiliyoruz, bizim için güzel bir tecrübe oluyor." dedi.



"Gerçekten çok güzel, duygulandık"

Vatandaşlar canlı heykeli gördüğünde, bazen gerçek olup olmadığını kontrol etmek için ise yanına giderek dokundu. Vatandaşlar 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde böyle bir şeyle karşılaştıklarından dolayı çok mutlu olduklarını ve duygulandıklarını belirtti. Canlı heykel ile selfi yapan ve fotoğraf çektirenler ise sırayla hatıra fotoğrafı çekildi. Bir çocuk ise asker selamı ile dikkatleri bir anlıkta olsa üzerine çekti. Sosyal medyada ise büyük bir beğeni alan Balım canlı heykel performansı ile vatandaşların dikkatini üzerine çekti.

Bir vatandaş ise bugünün anlam ve önemine ilişkin olarak, canlı heykeli gördüğünde çok mutlu olduğunu belirterek, "gerçekten çok güzel bir gösteri, daha önceden de aynı şekilde karşılaşmıştık, bugün özel olduğu için de gerçekten ailem adına da kendim olarak da duygulandık" dedi.

Kaynak: İHA