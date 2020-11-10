10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

10.11.2020 08:27 | Son Güncelleme: 10.11.2020 08:27
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla bir video klip yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla bir video klip yayımladı.

Bakan Ersoy'un Twitter hesabından, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." mesajıyla paylaştığı video klipte, Atatürk'ün arşiv görüntüleri yer alıyor.

Klipte söylenen şarkının sözleri ise şöyle:

"Sen bugün doğdun, adın istiklal. Sözlerinde istikbal, nefesinde mertlik koşar. Gözlerinde, hatırımda, memlekete sen verdin yaşam. Özgürlüğü vurdun kıyılara. Seni çok özledim Paşam. Gözlerinde, hatırımda, memlekete sen verdin yaşam. Özgürlüğü vurdun kıyılara. Seni çok özledim Paşam. Seni çok özledim Gazi Paşam."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
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