10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

Muş Valisi İlker Gündüzöz, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gündüzöz, mesajında, Türkiye Cumhuriyetinin banisi, istiklal mücadelesinin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin seneidevriyesinde rahmet, minnet ve şükranla yad ettiklerini belirtti.

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diyen Atatürk'ün ilhamı ve sahip oldukları milli ve manevi hasletlerin kudretiyle Cumhuriyetin yükseldiğini ifade eden Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimiz, bugün çeşitli ekonomik ve siyasi baskılara, terörü alet edinen karanlık güçler ve hain yapılara rağmen bir dünya gücü olarak yerini muhafaza etmektedir. Gazi'nin hatırasına sahip çıkmak, bağımsızlığımıza, milli bütünlüğümüze, vatanımıza, bayrağımıza, cumhuriyetimize sahip çıkmayı gerektirir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Gazi Mustafa Kemal'in 'en büyük eserim' dediği cumhuriyetimiz için yılmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Dün olduğu gibi bugün de milli birlik ve beraberliğimize, devletimizin bekasına kasteden şer odaklarıyla aynı azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 82. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım