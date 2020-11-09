10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

09.11.2020 16:47 | Son Güncelleme: 09.11.2020 16:50
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Durmuşoğlu, mesajında, Atatürk'ün Türk milletine Cumhuriyet gibi büyük bir eser bıraktığını belirtti.

Atatürk'ü ahirete irtihal edişinin 82. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ettiğini ifade eden Durmuşoğlu, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin Anadolu topraklarından silinmek istendiği bir dönemde, 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı İstiklal Harbimizi zaferle sonuçlandırıp 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş, adını tarihe yazdırmıştır. Milletçe bize düşen görev, büyük bedeller ödenerek kurulan Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

İlgili Haberler

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Donald Trump Kamala Harris Binali Yıldırım
Magazin Uğur Mumcu Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe Timur Selçuk
Spor Babel Fatih Terim Nacer Chadli Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Daha Fazla İstifa Galatasaray Cep Telefonu Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Osmaniye
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 17:01:20. #1.15#
title