10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

09.11.2020 15:33 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:36
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

Yozgat Valisi Ziya Polat, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yozgat Valisi Ziya Polat, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Polat, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu büyük asker ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kısa hayatına büyük işler sığdırdığını, milletinden aldığı destekle yeni ve modern bir devlet kurarak aydınlık yarınların temellerini attığını aktaran Polat, şunları kaydetti:

"Aydınlık yarınlarımızı inşa ederken de ilke ve idealleri ile milletimize daima ışık olmuştur. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi bütün değerleriyle yaşatıp, geliştirip gelecek nesillere devredeceğiz. İnanıyoruz ki, gelecek nesillerimiz de Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak için aynı azim ve kararlılıkla mücadele vereceklerdir. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, şehitlerimiz ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum."

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de yayımladığı mesajında Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 82. sene-i devriyesinde rahmetle yad ettiklerini ifade etti.

Köse, mesajında şunları kaydetti:

"1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı İstiklal Harbimizi, 1923'te Ankara'da Cumhuriyeti kurarak zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal, adını tarihe nakşettirmiş kahraman bir asker, büyük bir devlet adamıdır. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm ecdadımızı şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
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