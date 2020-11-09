10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, Gazi Mustafa Kemal'in, üstün askeri dehası ve kararlı duruşuyla başarılı bir komutan olarak dünya tarihinde saygın bir yer edindiğini belirtti.

Atatürk'ün, önderlik ettiği istiklal mücadelesinin kazanılmasının ardından cumhuriyeti kurduğuna işaret eden Balta, "Daha sonra istikbal mücadelesine de önderlik ederek, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için yoğun gayret gösterdi. Bugün bizler, istiklal ruhuna ve kurtuluş felsefesine sıkı sıkı sarılarak, cumhuriyetimizin ideallerini ve hedeflerini, aziz milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için aynı heyecanla azimle çalışmaktayız." ifadesini kullandı.

Balta, Türkiye'nin, istikrar içinde güçlenmeye, büyümeye ve demokrasinin standartlarını her geçen gün yükseltmeye devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Onun 'en büyük eserim' dediği ve gelecek nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyetini, ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla daha ileriye taşımak, daha güçlü, daha müreffeh bir ülke haline getirmek için mücadele verdiğimiz ülkemiz, bugün dünyada sözü dinlenen, dostluğu aranan ve uluslararası sorunların çözümünde aktif rol üstlenen yüksek itibara sahip ve örnek gösterilen bir konuma yükselmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı eşsiz mirası, mücadele aşkını, azmini ve cesaretini gelecek nesillerimize anlatmak bizim asli vazifelerimizdendir. Bugün, ülke ve millet olarak Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda daima ileriye bakıyor, tarihimizden, medeniyetimizden ve yüce milletimizden aldığımız güçle; gelişerek, yenilenerek, yılmadan, yorulmadan, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz."

Vefatının 82. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarına rahmet dileyen Balta, şehitleri ve gazileri şükranla andığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz