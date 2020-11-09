"10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası"
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"10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası"

09.11.2020 11:35 | Son Güncelleme: 09.11.2020 11:38

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eke, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eke, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 82. sene-i devriyesinde rahmetle yad ettiğini belirtti.

Bilgin, mesajında şunları kaydetti:

"1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı istiklal harbimizi 1923'te Ankara'da Cumhuriyeti kurarak zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal, adını tarihe nakşettirmiş kahraman bir asker, büyük bir devlet adamıdır. Gazi Paşa, bu ülkenin ve milletimizin ortak değerlerinden biridir. Onun hatırasına sahip çıkmak, bağımsızlığımıza, vatanımıza, bayrağımıza, Cumhuriyete ve ülkemizin bin yıllık medeniyet birikimine, Kurtuluş Savaşı ruhuyla sahip çıkmayı gerektirir. Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm ecdadımızı şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun."

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eke de mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 82. yılında saygı, minnet ve rahmetle andıklarını belirterek, şunları aktardı:

"1919 yılında Samsun'dan yaktığı kurtuluş meşalesi Sivas'ta yapılan kongreyle ete kemiğe bürünmüş ve yol haritası çizilmiştir. Türk insanına milli ruh ve benliği aşılayarak yeniden ayağa kalkmasını sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, devlet adamlığı ve askeri yetenekleriyle çağının en önemli liderlerinden biri olmuştur. Milletimizin iman dolu yüreği, inancıyla yokluk ve yoksulluk içerisinde başlatılan Kurtuluş Savaşı büyük bir zaferle sonuçlanmış, büyük zafer sonucu milletimizin iradesine dayalı Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Atatürk'ün göstermiş olduğu hedefte ilerleyen Türkiye, büyük bir istikrar, azim ve güven içerisinde dünyada söz sahibi devletler arasında yerini almıştır. Bizler de iş dünyası olarak üreten Türkiye için daha çok çalışacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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