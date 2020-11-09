10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

09.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 09.11.2020 11:11
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, İstiklal Savaşı'nın ve istikbal mücadelesinin önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin müessisi ve dünya tarihinin gördüğü en mümtaz şahsiyetlerden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 82. yılında şükranla, minnetle ve rahmetle yad ettiğini belirtti.

Dünyanın sayılı devletleri arasında kendine haklı bir yer edinen, günden güne güçlenen Türkiye Cumhuriyeti'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük emekleriyle kurulduğunu ifade eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Emanet bıraktığı genç cumhuriyetin geleceğinden emin olarak hayata gözlerini yuman Atatürk, bu emanete sahip çıkılacağına olan inancını ise 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözleriyle ifade etmiştir. Bugün bizlere düşen Türkiye Cumhuriyeti'ni 'muasır medeniyetler seviyesine' ulaştırma gayretimizi her daim diri tutmak, bu hedeften sapmadan ilerlemek, bizden sonraki nesillerin de kıymetli emaneti aynı hislerle koruyup kollamasını sağlamaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yılında bir kez daha rahmetle ve özlemle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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