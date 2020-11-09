10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

09.11.2020 11:03 | Son Güncelleme: 09.11.2020 11:03
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın mesajında, istiklal mücadelesinin büyük önderi ve cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 82. yılında milletçe şükran ve saygıyla anıldığını belirtti.

Kurtuluş savaşındaki zaferleri ile milleti karanlıktan aydınlığa çıkaran Atatürk'ün yeni kurulan Türkiye'nin her anlamda yükselmesi, milletin refah ve mutluluğa ulaşması amacıyla hayata geçirdiği ilke ve inkılaplarla yeni bir sürecin başlatılmasına da öncülük ettiğini vurgulayan Akın, onun yol göstericiliğinde ilerleyen bilinçli ve sorumluluk sahibi genç nesiller sayesinde bugün ülkenin dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi haline geldiğini aktardı.

Akın, Atatürk'ün vatanı için yaptığı tüm bu hizmetlerle ömrünü milletine adamış bir lider olarak Türk milletinin kalbinde büyük bir yer edindiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin gelişmesi, milletimizin medeniyet yolunda hak ettiği noktaya ulaşabilmesi için çalışan Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938 tarihinde aramızdan ayrılması, milletimizi büyük bir yasa boğmuştur. İnanıyorum ki milletimiz, muasır medeniyet yolundaki kararlı yürüyüşünü Atatürk'ün fikirleri ve hedefleri doğrultusunda sürdürmeye devam edecek, cumhuriyetimizi yeni eserlerle yücelterek sonsuza kadar yaşatacaktır. Bu duygularla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yılında saygı ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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