09.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:06

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakacak mesajında, cumhuriyetin kurucusu ve kurtuluş savaşının lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 81'inci yılında, milletçe sonsuz saygı, şükran ve rahmetle andıklarını kaydetti.

"Engin ileri görüşlülüğü, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, insani değerlere verdiği önem, düşüncelerindeki evrensel boyut Atatürk'ü hiç şüphesiz insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği dünyanın en önemli liderlerinden biri yapmıştır" diyen Vali Çakacak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tarihe iz bırakan bir lider ve komutan yapan en büyük özelliği ise milletine duyduğu sonsuz güven ve inançtır. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı Türk Milleti'yle omuz omuza vererek kazanmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuştur. Bizler biliyoruz ki 10 Kasım, sadece Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü değil, onun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni geliştirip büyüterek geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz gündür. İstiklalimize ve istikbalimize kast eden iç ve dış düşmanlara karşı millet olarak birbirimize kenetlenmede, milli ve manevi değerlerimizi sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığımızda Atatürk'ün fikir ve düşünceleri dün olduğu gibi bugün de bizlerin yolunu aydınlatmaktadır."

"Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamış, yaşayamaz"

AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ise yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle ve minnetle yad ettiğini kaydetti.

"Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözleriyle de vurguladığı gibi, bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamış, yaşayamaz ve yaşamayacaktır" sözünü anımsatan Karacan:

"Tarihin her evresinde kendisini parçalamaya, yok etmeye çalışanlar karşısında, ihanetlere, isyanlara ve her türlü kirli oyuna rağmen birlik olmayı başarmış bir milletin mensupları olduğumuz ve bugün de hiçbir güce boyun eğmeyeceğimiz çok iyi bilinmelidir. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihal edişinin 81'inci yıl dönümünde saygı, şükran ve minnetle anıyorum."

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükran ve rahmetle anıyorum"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay da istiklal savaşı veren Tük milletinin lideri, kahraman ordunun komutanı, yenilikçi, ileri görüşlü büyük devlet adamı, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, son nefesine kadar çok sevdiği ülkesi için çalışan Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 81. yılı olduğunu belirtti.

"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir tavsiyesi ile teselli bulan, benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar sözünü miras kabul eden, ya istiklal ya ölüm ilkesini günümüze kadar yaşatan ve ilelebet yaşatacak olan bir millet olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir şükran ve rahmetle anıyor, kendisine ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum."

"O'nun için hiçbir şey, vatan topraklarından ve üzerinde yaşayan insanlardan önemli olmadı"

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de yayınladığı mesajda, "Vatanı düşman işgalinden kurtarıp, Cumhuriyet'i kuran ve bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yılında O'nu bir kere daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." dedi.

Atatürk çok büyük bir asker olduğunu vurgulayan Büyükerşen:

"Atatürk çok büyük bir devlet adamıydı ve hepsinden önemlisi çok büyük bir vatanseverdi. O'nun için hiçbir şey, vatan topraklarından ve üzerinde yaşayan insanlardan önemli olmadı. Bir insanın yaşamında gelebileceği en üst mevkilere gelmiş olsa da, ne makam, ne mevki ne de diğer maddi değerler önemliydi Atatürk için. Bu yüzdendir ki, bize bıraktığı en değerli hazine, bir insanın vatanı için neler yapabileceğini öğreten hayatıdır. Hayatının tüm ihtişamı içinde gerçek olan tek şey, özgür, bağımsız ve çağdaş Türkiye Cumhuriyetidir."

Kaynak: AA