09.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:40

Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekilleri Ahmet Salih Dal ve Mustafa Hilmi Dülger ile STK'lar 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tarihe iz bırakan bir komutan ve lider yapan en büyük özelliği, milletine duyduğu sonsuz güven ve inanç olduğunu belirtti.

Vali Recep Soytürk, mesajını şöyle sürdürdü:

"Türkiye, milli irade, demokrasi ve kalkınma mücadelesinde, son yıllarda çok önemli mesafe kat etmiş ve Cumhuriyetimizin kuruluş idealine uygun olarak özgür ve müreffeh dünyanın güçlü ve lider bir ülkesi, bölgesinde ve dünyada barışın öncüsü, medeni milletler camiasının saygın bir üyesi haline gelmiştir. Birlik, beraberlik ve bütünlüğümüze yönelik yapılan bu hain saldırılar ve art niyetli girişimlere karşı sürdürdüğümüz mücadelenin başarıya ulaşacağından asla şüphemiz olmadığı gibi, barış, kardeşlik ve dayanışma çerçevesinde bu zorlukların üstesinden geleceğimize olan inancımız da tamdır."

AK Parti Milletvekili Ahmet Salih Dal

AK Parti Kilis Milletvekili Dal da Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle andığını belirtti.

Dal, "Ülkemizi onun gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda olanca gücümüzle çalışıyoruz. Dönemin sınırlı imkanlarıyla yıkılmış bir ülkeyi milletimizin de desteği ile yeniden ayağa kaldırmayı başaran Atatürk, ayrıca Türkiye'yi büyük bir dönüşüm sürecine de sokmuştur. Günümüzde de Türkiye, dünyada sözü dinlenen, uluslararası sorunların çözümünde aktif rol üstlenebilen bir ülke konumundadır. Atatürk'e ve bizlere cennet vatanı miras bırakan atalarımıza karşı en büyük sorumluluğumuz, bu ülke için daima azimle çalışmak olacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger

AK Parti Kilis Milletvekili Dülger de Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünü saygıyla andıklarını kaydetti.

Mustafa Hilmi Dülger mesajında şunlara yer verdi:

"İstiklal mücadelemize önderlik eden, aziz milletimizin eşsiz fedakarlığıyla bu destansı mücadeleyi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, üstün askeri yönetimi ve kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan ve saygın bir lider olarak dünya tarihine ismini yazdırmıştır. Milli iradeye sahip çıkılması, demokrasinin güçlendirilmesi ve 2023 hedeflerimize ulaşılması için yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam ederken, geleceğimize her zamankinden daha büyük bir ümitle bakıyoruz. Vefatının 81. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, şükranla anıyorum."

Kuyumcular ve Sarraflar Odası

Kilis Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Zafer Bilik, Kurtuluş Savaşının Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölüm yıl dönümü nedeniyle milletçe bir kez daha andıklarını belirtti.

Bilik, açıklamasında, "Vatanın bağımsızlığı uğruna canını ve malını ortaya koymuş, her ne olursa olsun düşmana karşı asla boyun eğmeyen aziz Türk milletinin kahramanlık destanlarını hiç bir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Kayıtsız şartsız millet egemenliğine dayanan Cumhuriyetimizin muasır medeniyetler seviyesine çıkması uğruna her türlü mücadele ve özveriyi göstermek millet olarak asli vazifemizdir. Bizler bu vazife bilinci içerisinde, geleceğe daha gelişmiş daha modern bir ülke, fikri hür vicdanı hür irfanı hür nesillerden oluşan bir Cumhuriyet bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kardelenler Akademi Derneği

Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılında saygıyla andıklarını belirtti.

Şeker, mesajında şunları kaydetti:

"Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. Türk Milletinin Büyük Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyoruz. Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyoruz."

Kaynak: AA