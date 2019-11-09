10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

09.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:30

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekmezci, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü ölümünün 81'inci yılında rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir komutan, devlet ve siyaset adamı olarak Türk milletinin kalbinde taht kurduğunu vurgulayan Pekmezci, şunları kaydetti:

"O, milletine samimiyetle inanmış bir yürek, vatanına sevdalı şahsiyettir.

Tarih boyunca hüner ve haysiyet sahibi devlet ve siyaset adamları için zorluklara ve imkansızlıklara boyun eğme hali hiç yoktur. Aziz Atatürk umut olmuş milleti kavramış, ufuk olmuş geleceği kurgulamış, güç olmuş vatanı kurtarmış, ülkü olmuş Cumhuriyeti kurmuştur. Bizim de en büyük görevlerimizden biri Atatürk'ün Türk milletine emanet ettiği Cumhuriyet mirasına sahip çıkmaktır. Ülkemizin, cumhuriyet ideallerine bağlı kalarak daha itibarlı ve daha güçlü bir ülke olarak bölgesinde barış ve istikrarın savunuculuğunu yapmaya devam edeceğinden şüphemiz yoktur."

Kaynak: AA