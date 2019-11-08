08.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:24

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece bir ülkeyi değil, tüm mazlum milletlerin destekçisi olacak bir milleti yeniden inşa ettiğini bildirdi.

TÜBA Başkanı Şeker, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun öncüsü, bağımsızlık mücadelemizin meşalesini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yılında rahmet ve saygıyla andıklarını aktardı.

Şeker, 57 yıllık ömrüne bir milletin özgürlük mücadelesini, hayatta kalma destanını sığdıran Atatürk'ün halkına olan inancını hiçbir koşulda kaybetmediğine işaret ederek, "O'nun inancı Türk milletinin umudunu büyüttü. Dünyanın şaşkınlıkla izlediği bir lider olarak yaşadığı çağa damga vurdu. Kurtuluş Savaşı sürecinde millet ile omuz omuza vererek tüm olumsuz şartlara karşı elde ettiğimiz zaferin mimarı oldu. Devletin ve milletin bağımsızlığı ile özgüvenimizi, onurumuzu, haysiyetimizi geri kazanmamızı sağladı. Birlik, dirlik içinde olmanın yüksek bir değer olarak anlamını, kendimize olan güvenimiz ile cesaretimizin gücü sonucu elde edilen devletin, kıymetini öğretti ve en önemlisi de halkımıza geleceğe dair üstlendiği sorumluluk bilincini yerleştirdi." ifadesini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece bir ülkeyi değil, tüm mazlum milletlerin destekçisi olacak bir milleti yeniden inşa ettiğini aktaran Şeker, "Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını hiç düşünmeden veren kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA