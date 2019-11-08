08.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:34

Yalova Valisi Muammer Erol, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erol, mesajında, Türkiye Cumhuriyetinin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygıyla yad etiklerini belirtti.

Erol, üstün askeri dehası ve kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan ve lider olan Atatürk'ün, yalnızca kazandığı zaferler ve kazandırdığı eserlerle değil, aynı zamanda ortaya koyduğu idealler ile başta millet olmak üzere tüm dünyaya ufuk açan bir lider olduğunu ifade etti.

"Aziz Milletimiz ile beraber 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti ile tüm dünyanın takdirini kazanmış kahraman bir asker ve saygın bir liderdir." diyen Erol, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tarihe iz bırakan bir komutan ve lider yapan en büyük özelliği, milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıdır. Aziz milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evrensel fikirlerini sonsuza kadar şükran ve saygıyla anarak koruyacak, onun işaret ettiği ilim ve irfan yolunda bu vatanın evlatları olmak gururuyla yılmadan, korkmadan milletçe tek vücut olarak uygarlık yarışında kararlılıkla yoluna devam edecektir.

10 Kasım vesilesiyle, hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını, fikirlerini ve bağımsızlık aşkını bir kere daha hafızalarımızda canlandıracak hem de cumhuriyetimizi muhafaza ve müdafaa kararlılığımızı yüreklerimizde tazeleyeceğiz. Bu duygularla, ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun şahsında milli mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kere daha rahmetle ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun."

Kaynak: AA