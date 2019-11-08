08.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:12

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, Atatürk'ün kendisini milletine adamış, bağımsızlık ve özgürlük yolunda karşısına çıkan tüm güçlüklere direnmiş, yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla başka milletlere örnek olmuş bir lider olduğunu belirtti.

Cumhuriyeti Anadolu topraklarının tüm renklerini kaynaştırarak inşa eden Gazi Mustafa Kemal'in, Türk milletini ortak bir ideal etrafında birleştirmeyi başardığını aktaran Şahin, "Milletine olan güveniyle Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesini 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla taçlandıran büyük komutan, bayrağı devralacaklara hedef olarak muasır medeniyet seviyesini gösterdi." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün övgüye değer birçok üstün meziyeti şahsında toplamış büyük bir fikir ve devlet adamı olduğunu bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"İleri görüşlülüğü, irade ve cesareti, azim ve kararlılığı ile de dünya tarihinin unutulmaz komutanları arasında yerini almış, askeri bir dehadır. 'Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirasına sahip çıkmak için bugün hepimize düşen ortak görevimizdir. İstiklal mücadelemizde vatanını ve bayrağını kahramanca savunan, tüm zorlu koşullara rağmen geleceğine ve iradesine sahip çıkan aziz milletimiz, 15 Temmuz'da bir kez daha ortaya koyan bu aziz millet, bugün de ülkemize yönelik tüm saldırıları bozguna uğratacak azim ve kararlılığa sahiptir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu ve gençlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi tam bağımsız olarak ilelebet muhafaza etmek, sürekli daha ileriye taşımak için, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkesi etrafında birleşiyoruz. Atatürk'ün de ifade ettiği gibi ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet'e sahip çıkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan o ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmak olmalıdır. Bu düşüncelerle, vefatının 81'inci yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarıyla vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum."

Prof. Dr. Edibe Sözen ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihe adını altın harflerle yazdırmış büyük bir asker, fikirleriyle dünya devletlerine örnek olmuş bir büyük devlet adamı olduğuna işaret etti.

Milli ve manevi değerlerin, bir milleti ayakta tutan yegane varlık sebebi olduğunu aktaran Sözen, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti, istikrarla büyümeye devam ederken karşısına çıkan her engeli milletimizden aldığı güç ve demokrasinin sarsılmaz iradesiyle aşmış ve aşmaya da devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizle verdiği var olma mücadelesini gerçekleştirirken, kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni 'En Büyük Eserim' diyerek gelecek nesillere emanet etmiştir. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'e sahip çıkmak ve dünyaya örnek teşkil eden fikirlerini ve başarılarını, gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur. Hasan Kalyoncu Üniversitesi sorumluluğunun bilinciyle vatanına, milli değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek ve 2023 hedefine ulaşmak için yorulmadan çalışmalarına devam edecektir."

Kaynak: AA