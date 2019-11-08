10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

08.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:32

Muğla'da 450 öğrenci, koreografiyle Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği yıl olan 1938'i oluşturdu.

Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.

Atatürk'ün vefat ettiği 1938'in ve Atatürk'ün imzasının koreografiyle gösterildiği etkinlikte, Türk bayrağı açıldı.

Etkinlik, drone ile görüntülendi.

Kaynak: AA