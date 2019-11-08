10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

Muğla'da 450 öğrenci, koreografiyle Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği yıl olan 1938'i oluşturdu.

08.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:32
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

'da 450 öğrenci, koreografiyle Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği yıl olan 1938'i oluşturdu.

Sosyal Bilimler Lisesi bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder 'ün ölümünün 80. yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.

Atatürk'ün vefat ettiği 1938'in ve Atatürk'ün imzasının koreografiyle gösterildiği etkinlikte, Türk bayrağı açıldı.

Etkinlik, drone ile görüntülendi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et