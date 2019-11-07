07.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:50

Gaziantep Valisi Davut Gül, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında İstiklal Mücadelesi'ne önderlik eden, milletin eşsiz fedakarlığıyla bu destansı mücadeleyi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 81. yıldönümünde minnetle andıklarını belirtti.

Atatürk'ün, üstün askeri yönetimi, kararlı duruşu, başarılı bir komutan ve lider olarak dünya tarihinde saygın bir yeri olduğunu ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Hayatını ülkesine adayan Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti, kadim medeniyeti üzerinde yükselerek bir yandan miras aldığı Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmakta, bir yandan da güçlü bir ülke olarak hiçbir dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin mazlum coğrafyaların sesi olmaktadır.

Bugün bizler, Atatürk'ün açtığı yolda istiklal ruhuna ve kuruluş felsefesine sıkı sıkı sarılarak, Cumhuriyetimizin ideallerini ve hedeflerini, aziz milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için aynı heyecanla, azimle çalışmaktayız.

Gazi Mustafa Kemal'in 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimiz, yaşanan tüm badirelere rağmen, gururla, onurla dimdik ayaktadır ve geleceğe her zamankinden daha büyük bir ümitle, daha büyük bir kararlılıkla yürümektedir. Vefatının 81'inci yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i ve tüm silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi tekrar saygı ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA