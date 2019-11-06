06.11.2019 18:14 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:14

Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü'nde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında "Atatürk'le Yaşamak" etkinliği düzenlenecek.

Edirne Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, 10 Kasım'da, Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü'nde çocukların Atatürk büstü yapacağını belirtti.

Çocukların yapacağı büstlerin kendilerine hediye edileceğini aktaran Tanrıkulu, "İnanıyorum ki çocuklarımız yapmış olduğumuz bu Atatürk büstlerini odalarına, kütüphaneleri, evlerinin en güzel köşelerine koyacaklar. Aynı zamanda çocuklarımıza Atatürk'ün fikirlerini, düşüncelerini, ülkemize ve dünyaya kattıklarını anlatacağız. Bir liderin en büyük özelliği çağını ileriye taşıyabilmesi ve fikirleri ile bizleri her geçen gün daha da aydınlatabilmesi. Tüm çocukları 10 Kasım'da etkinliğe katılmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA