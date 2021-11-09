10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, toplumların kendilerini yönetecek, değişen şartlara uygun stratejileri üretecek bir lidere her zaman ihtiyaç duyduğunu belirterek, ancak bazı liderlerin bir milletin en zor zamanında tarih sahnesine çıkarak milleti ayağa kalkışına liderlik ettiğini vurguladı.

Türk İstiklal Mücadelesinin Büyük Önderi, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla andıklarını bildiren Gül, şunları kaydetti:

"Hayatını ülkesine ve milletine adayan Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük ideali, Türkiye'yi birlik ve beraberlik içinde, müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktı. Bugün bizler de Büyük Önder Atatürk'ün gösterdiği istikamet doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını arttırarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayreti içerisinde, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz."

Haberi Kaydet