10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru

09.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:44

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için mesaj yayımladı.

Vali Toprak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 81. yılında sevgi, saygı, minnet ve rahmetle andığı mesajında şunlara yer verdi:

"1923'te büyük zorluk ve yokluklar içerisinde kurulan ve kurulduğu günden itibaren hızla büyüyen devletimiz, bugün de milli ve manevi değerlerimizden aldığımız güçle 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hızla ilerlemektedir.

Ülkemizin büyüyerek ve güçlenerek kat ettiği bu yolun, dahili ve harici düşmanlarımızı da ne kadar huzursuz ettiğinin ve onları her geçen gün yeni kirli oyunların içerisine sürüklediğinin farkındayız. Ancak aziz milletimizin feraset ve cesareti sayesinde bu güne kadar bozulan tüm kirli oyunlar, bundan sonra da bozulmaya mahkumdur.



Türk Milleti; 81 yıl önce madden aramızdan ayrılmış olan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmadı ve asla unutmayacak, ebediyete kadar kalbinde, gönlünde yaşatacaktır. Bizler, dün olduğu gibi bugün de O'na ve ecdadımıza layık olacak şekilde, kuruluş felsefesine sıkı sıkı sarılarak, Cumhuriyetimizin ideallerini, hedeflerini ve milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek, muasır medeniyetler seviyesini geçebilmek için aynı heyecan ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şanlı ecdadımızı, istiklal mücadelemizin eşsiz kahramanlarıyla vatanımız ve bayrağımız uğrunda seve seve canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi, bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA