10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü - Dolmabahçe Sarayı (1)

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü - Dolmabahçe Sarayı (1)

Dolmabahçe Sarayı'ndaki odada düzenlenen törenden görüntüler İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında İstanbul'da anıldı.

10.11.2019 09:20 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:24

'ndaki odada düzenlenen törenden görüntüler - Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi , ebediyete intikalinin 81'inci yılında İstanbul'da anıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü - Dolmabahçe Sarayı (1)
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et