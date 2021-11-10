10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Dolayısıyla Atatürk Anıtı'na Çelenkler Sunuldu

Cumhuriyetimizin kurucusu, Milli Mücadelenin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar'da da anma programı düzenlendi.

Kocatepe Parkı'nda başlayan anma törenlerinde Atatürk Anıtı'na Vali Gökmen Çiçek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından çelenkler sunuldu.

Çelenk sunumunun ardından saat 09. 05'te Afyonkarahisar'ın çeşitli yerlerinde Afyonkarahisar Belediyesi ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından sirenlerin çalınması ile birlikte Atatürk'ün manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile gönderde olan bayrağımız yarıya indirildi. Milli mücadelenin şehri Afyonkarahisar'da hayat durdu, kalpler Atatürk için attı.

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir ulusun kaderine yön verdiği her bir köşesinde nice hatıraları bulunan şehir Afyonkarahisar, 83. ölüm yıl dönümünde Ata'sını saygı, minnet ve rahmetle andı.

Kocatepe Parkı'nda düzenlenen törene Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Serdar Köken, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, daire müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri sivil toplum örgütü temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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