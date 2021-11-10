10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde anma programı düzenlendi.

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde anma programı düzenlendi.

Nizip Kültür Parkında düzenlenen törende, Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulan tören, daha sonra Nizip Mesleki ve Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam etti.

Nizip Sosyal Bilimler Lisesi tarafından hazırlanan programda ise günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Atatürk'ü anmak elbette önemlidir, ama asıl olan Atatürk'ü verdiği mücadelenin izini sürerek gerisindeki sebepleri doğru...

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atatürk'ü anmak elbette önemlidir, ama asıl olan Atatürk'ü verdiği mücadelenin izini sürerek gerisindeki sebepleri doğru...

 Türkiye, Ata'yı saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu

Türkiye, Ata'yı saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu

 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title