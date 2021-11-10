10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde anma programı düzenlendi.

Nizip Kültür Parkında düzenlenen törende, Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulan tören, daha sonra Nizip Mesleki ve Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam etti.

Nizip Sosyal Bilimler Lisesi tarafından hazırlanan programda ise günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

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