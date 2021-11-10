10 Kasım Atatürk' ü Anma Günü - Haberler
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10 Kasım Atatürk' ü Anma Günü

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10 Kasım Atatürk' ü Anma Günü

10 Kasım Atatürk' ü Anma Günü 10-11-2021 | Görüntülenme Sayısı: 2"Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır.

10 Kasım Atatürk' ü Anma Günü 10-11-2021 | Görüntülenme Sayısı: 2

"Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır. " sözleriyle Türk Milletine Cumhuriyet'i miras bırakan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK' ü vefatının 83. yılında rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

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