10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Endonezya'nın başkenti Cakarta'da törenle anıldı.

Cakarta Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı ve Birinci Müsteşar Burak Ali Karacan'ın ev sahipliğinde, ülkedeki yerleşik bazı Türk vatandaşlarının da katıldığı Cakarta Büyükelçiliğindeki anma töreninde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Üçüncü Katip Batuhan Baçkır, Atatürk'ün, hayatı boyunca Türk milletini yüceltmek için çalıştığını ve en zor zamanlarda dahi milletine olan inancını yitirmeden yürüttüğü özgürlük mücadelesini Cumhuriyet'le taçlandırdığını söyledi.

Askeri Ateşe Deniz Yarbay Burak İnan da konuşmasında, "Hayatını ülkesine adayan Büyük Önder Atatürk, askeri başarıları ve milletini muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma yolundaki ilke ve inkılapları ile insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Onun önderliğindeki Türk milletinin başarısı, istiklal ve çağdaşlık mücadelesi veren tüm toplumlara da ilham kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı.