Gaziantep Valisi Davut Gül, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gül mesajında, Atatürk'ün, insan hak ve özgürlüklerini koruma altına alan, adaleti hakkıyla tesis eden, milli iradeyi hakim kılan bir lider olduğunu belirtti.

Gül, Atatürk'ün, sadece Türk Milletinin değil dünyanın, bütün mazlum milletlerinin sevgi ve takdirine mazhar olmuş, geleceğe ışık tutan fikirleri ve dünya görüşü ile yüzyılın yetiştirdiği bir dahi olarak tarihteki yerini aldığı ifade ederek, şunları aktardı:

"Atatürk'ün açtığı yolda var gücümüzle çalışarak ilerlemeye devam edeceğiz. Onun aramızdan ayrıldığı 10 Kasım 1938, bizler için bir devrin bittiği tarih değil sonsuza dek sürecek Cumhuriyet yolculuğumuzun yeni bir merhaleye geçtiği yepyeni bir tarihi başlangıçtır. Bu düşüncelerle, vefatının 80. yıl dönümünde Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum."