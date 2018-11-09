Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şıldak, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80. yılında kendisini rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetle saygın bir lider olarak tarihe ismini yazdırdığına işaret eden Şıldak, şunları kaydetti:

"Bugün bizlere düşen tarihimizden aldığımız güçle birlik beraberliğimizi daha da pekiştirerek, Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda büyük bir inanç ve azimle çalışmak, ülkemizi daha da ileriye taşımak adına güçlü bir şekilde irademizi ortaya koymaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bugün Atatürk'ün gösterdiği hedeflere her zamankinden daha yakın olduğumuzu ifade ederek, milletimizin gönlünde ölümsüzleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve şükranla yad ediyorum."

AK Parti Burdur Milletvekili Özçelik

Özçelik, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "En Büyük Eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün, dünyada sözü dinlenen, dostluğu aranan ve uluslararası sorunların çözümünde aktif rol alan, yüksek itibara sahip bir ülke olduğunu belirtti.

Atatürk'ün övgüye değer birçok üstün meziyeti şahsında toplamış büyük bir fikir ve devlet adamı olduğuna vurgu yapan Özçelik, "Bizler milletçe, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' diyen Gazi Mustafa Kemal'in açtığı yolda, var gücümüzle çalışarak ilerlemeye devam edeceğiz. Onun aramızdan ayrıldığı 10 Kasım 1938, bizler için bir devrin bittiği tarih değil, sonsuza dek sürecek Cumhuriyet yolculuğumuzun yeni bir merhaleye geçtiği yepyeni bir tarihin başlangıçtır.

Bu düşüncelerle, vefatının 80. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bütün şehitlerimizi, terörle mücadelede şehit düşmüş güvenlik güçlerimizi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Burdur Milletvekili Uğur

Uğur, mesajında, 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı İstiklal Harbini, 1923'te Ankara'da Cumhuriyeti kurarak zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını tarihe nakşettirmiş kahraman bir asker, büyük bir devlet adamı olduğunu aktardı.

Mesajında, Atatürk'ün bu ülkenin ve milletin ortak değerlerinden biri olduğuna vurgu yapan Uğur, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler, Atatürk'ün hatırasına sahip çıkarak bağımsızlığımıza, vatanımıza, bayrağımıza, Cumhuriyete ve ülkemizin bin yıllık medeniyet birikimine, Kurtuluş Savaşı ruhuyla var gücümüzle çalışıyoruz. Nitekim Türkiye, son 16 yılda her alanda hayata geçirdiği kapsamlı reformlarla devleti, milletle kucaklaştıran politikalarıyla bunu en iyi biçimde ispatlamıştır. Kahraman milletimiz de, 15 Temmuz ihaneti karşısında sergilediği asil direnişle, ülkemizin bu kazanımlarını canı pahasına muhafaza edeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhuriyetimizin güçlenmesi için yılmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm ecdadımızı şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun."

Belediye Başkanı Ercengiz de mesajında Atatürk'ün bilgisi, sevgisi, hoşgörüsü, barışçılığı ve demokrat kişiliği ile tüm insanlığın saygı duyduğu örnek bir lider olduğunu belirtti.